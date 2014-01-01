Организация производства в Китае (OEM, ODM)

Компания Anno Danini является профессионалом в организации, запуске и сопровождении выпуска брендированных изделий с использованием мощностей китайских заводов и фабрик. Благодаря многолетнему опыту мы знаем, как организовать производство в Китае и реализовать самые смелые идеи и сложные технические задачи, поставленные нашими клиентами. Наши специалисты помогут наладить успешное сотрудничество с китайскими производителями, способными выпускать продукцию высокого качества, соответствующую требованиям современного конкурентного рынка.

OEM и ODM-производство – это превосходная возможность, позволяющая создавать оригинальные изделия с самостоятельно разработанным дизайном (либо по уже существующему на рынке проекту) и продавать их под собственным брендом. Подобный вариант позволяет выделиться на фоне конкурентов, а зная, как заказать производство своего товара в Китае, вы сможете выставить на продажу продукцию под своей торговой маркой и соответственно увеличить прибыльность бизнеса.

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Производство в Китае под своим брендом

Какие преимущества организации производства в Китае?

В зависимости от потребностей вы можете наладить производство в Китае своего продукта, используя производственную базу огромной фабрики или небольших цехов. При этом следует понимать, что правильная организация производства в Китае обеспечивает ряд существенных преимуществ:

Более низкая стоимость организации выпуска продукции в сравнении с доступными отечественными вариантами.
Возможность увеличить прибыль за счет снижения себестоимости товара.
Наличие системы контроля качества готовых изделий.
Для OEM-вариантов (продукты с типовым дизайном) на рынке доступно множество «готовых» решений можно вносить некоторые базовые изменения (цвет, материал, окончательная обработка).
Для ODM-производства открываются практически неограниченные возможности для создания обширного товарного ассортимента. Благодаря разнообразию дизайнерских решений, которые ограничиваются исключительно фантазией, финансовыми возможностями и временем на реализацию можно заказать производство в Китае под своим брендом самых разных товаров.

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Что входит в услугу?

Заказывая сервис по поиску надежного производителя ODM или OEM производства в Китае, вы получаете полный комплекс услуг:

  • Профессиональный поиск и оперативную оценку фабрик и заводов-производителей, осуществляющих контрактное производство в Китае в соответствии с требованиями заказчика.
  • Проведение переговоров с представителями производителя.
  • Согласование деталей сделки.
  • Возможность заказать изготовление тестовых товарных образцов (оплачиваются дополнительно). Устранение выявленных несоответствий.
  • Подготовка подробного технического задания, с указанием необходимых технических параметров, способа нанесения и места размещения логотипа, требований к упаковке, ее дизайну и т.п.
  • Заключение контакта на производство товаров в Китае, оплата заказа.
  • Отгрузка готовых изделий на склад консолидации в КНР.
  • Контроль товара по качественным и количественным характеристикам: соответствие описанию, отсутствие брака и повреждений, проверка качества соединений, работоспособности, комплексности.
  • Упаковывание груза с учетом его специфики.
  • Сбор и оформление сопроводительной документации.
  • Координирование перевозки: подбор транспорта и оптимального маршрута.

Процесс организации производства товаров в Китае

Производство в Китае по запросу имеет свою специфику в зависимости от особенностей каждого конкретного случая, однако, как правило, производственный процесс происходит в соответствии со следующим алгоритмом:

  • 1

    Подробное изучение технического задания.

  • 2

    Поиск потенциальных исполнителей, которые могут выполнить данный заказ.

  • 3

    Сравнение нескольких предложений и выбор лучшего.

  • 4

    Финальное согласование ТЗ.

  • 5

    Подготовка и запуск изготовления первой партии.

  • 6

    Инспекция соблюдения стандартов качества на этапе создания продукта.

  • 7

    Выходной аудит.

  • 8

    Предоставление транспортно-экспедиторского сервиса под ключ.

  • 9

    Сервисная и консультационная поддержка.

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Последние видео отзывы с нашего You-Tube канала Anno Danini Limited товары оптом из Китая

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Стоимость услуги и сроки

Стоимость услуги зависит от типа и специфики продукции, объема партии и выбранного типа изготовления. Просчет итоговой стоимости приводится в коммерческом предложении после уточнения всех моментов техзадания, в среднем вознограждение составляет от 2 до 10% от инвойсовой стоимости товара.

Сроки также варьируются в зависимости от выбранного типа производственного формата, сложности выполнения заказа, размера партии. Как правило, весь процесс может занимать от 18 до 30 дней.

Как наладить OEM/ODM производство своего товара в Китае?

Если вы хотите вывести ваш бизнес на новый уровень верным решением станет выпуск продукции под собственным брендом. Специалисты нашей компании найдут надежную компанию-производителя в соответствии с вашим запросом и помогут разместить заказ в Китае на производство. Останавливаясь на данном варианте, вы сможете выгодно выделить свою нишу и в перспективе получить хорошие возможности для маркетингового продвижения бренда.

ODM/OEM производители Китай предлагают выгодные условия сотрудничества, что позволяет не просто создавать интересные брендированные продукты, но и при грамотном подходе оптимизировать расходы.

Anno Danini предлагает профессиональную помощь и всестороннюю поддержку:

  • при поиске и подборе фабрик и заводов нужной вам специализации;
  • при ведении переговоров и заключении сделки;
  • при построении стратегии сотрудничества;
  • при осуществлении контроля качества на разных этапах сделки;
  • при проведении безопасной оплаты;
  • во время инспекции производственного процесса.

При этом наши ключевые преимущества – это наличие гарантий и комплексный сервис (все хлопоты, связанные с отгрузкой/погрузкой, доставкой груза в ваш город и растаможиванием берут на себя наши специалисты).

ЗАПРОС НА OEM/ODM ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ При заполнении формы запроса постарайтесь максимально подробно описать необходимый Вам товар/фабрику/производителя Поля, помеченные "*", обязательны для заполнения
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