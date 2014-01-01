Организация производства в Китае (OEM, ODM)

Компания Anno Danini является профессионалом в организации, запуске и сопровождении выпуска брендированных изделий с использованием мощностей китайских заводов и фабрик. Благодаря многолетнему опыту мы знаем, как организовать производство в Китае и реализовать самые смелые идеи и сложные технические задачи, поставленные нашими клиентами. Наши специалисты помогут наладить успешное сотрудничество с китайскими производителями, способными выпускать продукцию высокого качества, соответствующую требованиям современного конкурентного рынка.

OEM и ODM-производство – это превосходная возможность, позволяющая создавать оригинальные изделия с самостоятельно разработанным дизайном (либо по уже существующему на рынке проекту) и продавать их под собственным брендом. Подобный вариант позволяет выделиться на фоне конкурентов, а зная, как заказать производство своего товара в Китае, вы сможете выставить на продажу продукцию под своей торговой маркой и соответственно увеличить прибыльность бизнеса.