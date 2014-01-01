Организация производства в Китае (OEM, ODM)
Компания Anno Danini является профессионалом в организации, запуске и сопровождении выпуска брендированных изделий с использованием мощностей китайских заводов и фабрик. Благодаря многолетнему опыту мы знаем, как организовать производство в Китае и реализовать самые смелые идеи и сложные технические задачи, поставленные нашими клиентами. Наши специалисты помогут наладить успешное сотрудничество с китайскими производителями, способными выпускать продукцию высокого качества, соответствующую требованиям современного конкурентного рынка.
OEM и ODM-производство – это превосходная возможность, позволяющая создавать оригинальные изделия с самостоятельно разработанным дизайном (либо по уже существующему на рынке проекту) и продавать их под собственным брендом. Подобный вариант позволяет выделиться на фоне конкурентов, а зная, как заказать производство своего товара в Китае, вы сможете выставить на продажу продукцию под своей торговой маркой и соответственно увеличить прибыльность бизнеса.
Какие преимущества организации производства в Китае?
В зависимости от потребностей вы можете наладить производство в Китае своего продукта, используя производственную базу огромной фабрики или небольших цехов. При этом следует понимать, что правильная организация производства в Китае обеспечивает ряд существенных преимуществ:
Ваш Менеджер по закупкам с 1688
Кани - Выкуп товара Был в сети 3д. 22ч. 21м. назад
Обращайтесь, отвечу на Ваши вопросы в ближайшее время.Связаться
- 1 Вы получаете личного менеджера, который будет курировать ваши заказы
- 2 Групповой чат с менеджером и администратором сайта (на случай разногласий).
- 3 Доступ к своим заказам, где вы сможете пересмотреть информацию о заказах, скачать инвойс и товаро-транспортную накладную, вернуться к оплате заказа.
- 4 Возможность отслеживания груза.
Что входит в услугу?
Заказывая сервис по поиску надежного производителя ODM или OEM производства в Китае, вы получаете полный комплекс услуг:
- Профессиональный поиск и оперативную оценку фабрик и заводов-производителей, осуществляющих контрактное производство в Китае в соответствии с требованиями заказчика.
- Проведение переговоров с представителями производителя.
- Согласование деталей сделки.
- Возможность заказать изготовление тестовых товарных образцов (оплачиваются дополнительно). Устранение выявленных несоответствий.
- Подготовка подробного технического задания, с указанием необходимых технических параметров, способа нанесения и места размещения логотипа, требований к упаковке, ее дизайну и т.п.
- Заключение контакта на производство товаров в Китае, оплата заказа.
- Отгрузка готовых изделий на склад консолидации в КНР.
- Контроль товара по качественным и количественным характеристикам: соответствие описанию, отсутствие брака и повреждений, проверка качества соединений, работоспособности, комплексности.
- Упаковывание груза с учетом его специфики.
- Сбор и оформление сопроводительной документации.
- Координирование перевозки: подбор транспорта и оптимального маршрута.
Процесс организации производства товаров в Китае
Производство в Китае по запросу имеет свою специфику в зависимости от особенностей каждого конкретного случая, однако, как правило, производственный процесс происходит в соответствии со следующим алгоритмом:
- 1
Подробное изучение технического задания.
- 2
Поиск потенциальных исполнителей, которые могут выполнить данный заказ.
- 3
Сравнение нескольких предложений и выбор лучшего.
- 4
Финальное согласование ТЗ.
- 5
Подготовка и запуск изготовления первой партии.
- 6
Инспекция соблюдения стандартов качества на этапе создания продукта.
- 7
Выходной аудит.
- 8
Предоставление транспортно-экспедиторского сервиса под ключ.
- 9
Сервисная и консультационная поддержка.
Видео отзывы с ютуб канала
Последние видео отзывы с нашего You-Tube канала Anno Danini Limited товары оптом из Китаясмотреть все
Стоимость услуги и сроки
Стоимость услуги зависит от типа и специфики продукции, объема партии и выбранного типа изготовления. Просчет итоговой стоимости приводится в коммерческом предложении после уточнения всех моментов техзадания, в среднем вознограждение составляет от 2 до 10% от инвойсовой стоимости товара.
Сроки также варьируются в зависимости от выбранного типа производственного формата, сложности выполнения заказа, размера партии. Как правило, весь процесс может занимать от 18 до 30 дней.
Как наладить OEM/ODM производство своего товара в Китае?
Если вы хотите вывести ваш бизнес на новый уровень верным решением станет выпуск продукции под собственным брендом. Специалисты нашей компании найдут надежную компанию-производителя в соответствии с вашим запросом и помогут разместить заказ в Китае на производство. Останавливаясь на данном варианте, вы сможете выгодно выделить свою нишу и в перспективе получить хорошие возможности для маркетингового продвижения бренда.
ODM/OEM производители Китай предлагают выгодные условия сотрудничества, что позволяет не просто создавать интересные брендированные продукты, но и при грамотном подходе оптимизировать расходы.
Anno Danini предлагает профессиональную помощь и всестороннюю поддержку:
- при поиске и подборе фабрик и заводов нужной вам специализации;
- при ведении переговоров и заключении сделки;
- при построении стратегии сотрудничества;
- при осуществлении контроля качества на разных этапах сделки;
- при проведении безопасной оплаты;
- во время инспекции производственного процесса.
При этом наши ключевые преимущества – это наличие гарантий и комплексный сервис (все хлопоты, связанные с отгрузкой/погрузкой, доставкой груза в ваш город и растаможиванием берут на себя наши специалисты).