Посредник по выкупу товаров с 1688 с доставкой из Китая в Россию

Посредник по выкупу товаров с 1688 с доставкой из Китая в Россию
Посредник по выкупу товаров с 1688 с доставкой из Китая в Россию

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1688.com – китайский интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент всевозможных товаров по крайне привлекательным ценам. Особенностью данной площадки является ориентация исключительно на внутренний рынок Китая.

В сравнении с другими китайскими онлайн-магазинами 1688 имеет ряд преимуществ:
Огромнейший выбор продавцов и производителей;
Возможность приобрести товар по оптовым ценам;
Цены в большинстве случаев ниже, чем на Alibaba;
Оптимальное соотношение цен и качества;

Единственным недостатком этой онлайн-площадки можно назвать отображение контента на китайском языке, а также необходимость переписки с продавцами на китайском. Автоматические программы-переводчики помогают преодолеть языковой барьер, однако при этом может возникнуть определенное недопонимание, которое может привести к доставке не того товара, не в том количестве или не того размера, цвета и т.д. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше обратиться в компанию, которой предоставляется выкуп и доставка товаров из Китая.

Самостоятельный выкуп товаров оптом с 1688 и других интернет-площадок – сложная процедура. Главные препятствия: языковой барьер и непонимание организации оптовой доставки. Эти проблемы и сложности покупки для граждан легко решить, воспользовавшись посредническими услугами нашей компании. Посредник 1688 Anno Danini поможет правильно оформить заказ, уточнить у продавца интересующие вас детали, согласовать все необходимые моменты.

Компания Anno Danini Limited – это самый надежный посредник между китайскими интернет-площадками и Россией, Украиной, Казахстаном и Белоруссией. Наша команда специалистов поможет заказать товары с 1688, выступая как посредник доставки товаров из Китая в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину и другие страны СНГ.

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Аделия - Закупка товара Был в сети 7ч. 29м. назад

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Преимущества регистрации на сайте
  • 1 Вы получаете личного менеджера, который будет курировать ваши заказы
  • 2 Групповой чат с менеджером и администратором сайта (на случай разногласий).
  • 3 Доступ к своим заказам, где вы сможете пересмотреть информацию о заказах, скачать инвойс и товаро-транспортную накладную, вернуться к оплате заказа.
  • 4 Возможность отслеживания груза.

Видео отзывы с ютуб канала

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Последние видео отзывы с нашего You-Tube канала Anno Danini Limited товары оптом из Китая

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Как купить в Китае через посредника?

Если вы уже выбрали подходящую продукцию, пора приступить к процедуре оформления заказа. Чтобы заказать товар из Китая через посредника 1688 необходимо следовать такому алгоритму:

1

составление заявки на бланке компании (ее можно скачать на сайте или запросить у Вашего персонального менеджера, связаться с которым Вы можете через форму регистрации в шапке сайта, по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи);

2

пересылка бланка менеджеру для проверки наличия товара у поставщика-производителя;

3

перевод согласованной суммы денежных средств на выкуп товара (в стоимость заказа не входит доставка из Китая). Совершить оплату заказа рекомендуем в течении суток, чтобы избежать возможности отсутствия товаров в наличии у поставщика при длительном периоде заключения сделки;

4

для подтверждения оплаты заказа менеджеру отправляете скрин или фото перевода денежных средств;

5

после поступления денежных средств бланк выкупается. В случае отсутствия товара в наличии вы можете подобрать замену или отказаться от покупки;

6

заказ собирается в срок от 3 до 10 дней;

7

выполненный выкуп с 1688 подтверждается при отдельной просьбе клиента с помощью общего фотоотчета по заказу.

 

Процедура оформления заказа на китайской интернет-площадке через посредника очень простая. Китайский посредник доставки товаров из Китая в Россию Anno Danini предлагает помощь в проведении сделки с минимальными затратами сил и времени, и берет все организационные моменты на себя.

Комиссия за помощь в заказе

Рекомендованная минимальная сумма заказа 1000$ США.

В случае если сумма Вашего заказа менее 1000$ минимальная комиссия составит 100$ США за проделанную нами работу.

Посредник для закупки в Китае с интернет-магазина 1688 с доставкой в Россию берет комиссию за предоставляемые услуги, взамен предоставляя качественный сервис Процент комиссии зависит от общей стоимости размещения заказа и сложности закупаемой продукции.

  • от 1000 до 7000$ - 10% - 10%
  • от 7000 до 13000 – 7%
  • от 13000$ - 5%

Процедура оплаты товара и посреднических услуг покупки на 1688 через посредника реализуется в два этапа:

  • оплата покупок (вы оплачиваете товар, комиссию и стоимость транспортировки по территории Китая);
  • оплачиваете доставку в страну проживания.

Не забывайте, что оплата заказа осуществляется на предварительной основе. Это условие необходимо для эффективного сотрудничества с клиентами и поставщиками.

Условия и гарантии выполненных работ

1

Мы выполним проверку соответствия товара: cюда входят – количественная проверка товара, проверка размера, заявленного цвета, наличие видимых внешних дефектов или брака, выполним дополнительные требования заказчика на основании заполненного бланка.

2

Стоит заметить, что не принимаются во внимание: корректность выкройки, правильность написание брендов, ровные-не ровные швы, качество кожи, так же не проверяем технику на работоспособность, поштучный пересчет мелкой (дешевой) продукции если количество превышает 1000 штук.

3

При возврате товара или в случае если товара не оказалось в наличии по согласованию сторон деньги возвращаются за товар, посредническую комиссию в этом случае компания оставляет за собой. (или можно заказать другой товар).

4

Комиссия за перевод оплачивается за счет клиента.

5

Если вы уже являетесь нашим клиентом, посредник в Китае для покупки товара на 1688 Anno Danini Limited предоставляет для вас бесплатную консолидацию груза.

Доставка с 1688 из Китая в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь

Посредники в Китае для заказа и доставки товара в Россию на 1688.com предоставляют выгодные условия сотрудничества. При этом вы получаете существенную экономию времени и средств. Посредником самостоятельно осуществляется выкуп и доставка с сайта 1688 в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан в конечный пункт назначения. При этом транспортная компания подберет оптимальный способ доставки и проложит короткий маршрут для экономии средств на транспортировку.

Компания Anno Danini Limited – лучший и дешевый посредник товаров из Китая из магазина 1688. Это касается и других китайских интернет-площадок. Мы поставляем заказы несколькими видами транспорта:

Также доступна карго перевозка и доставка товара в составе сборных грузов. Выбор конкретного способа зависит от объема опта, типа товара, установленных клиентом сроков и определяется индивидуально.

При работе с 1688.com русский посредник отправляет заказ в такие города РФ:

 

  • Архангельск
  • Астрахань
  • Белгород
  • Брянск
  • Великий Новгород
  • Владикавказ
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Ижевск
  • Йошкар-Ола
  • Казань
  • Калуга
  • Киров
  • Кострома
  • Краснодар
  • Курган
  • Курск
  • Липецк
  • Москва
  • Нижневартовск
  • Нижний Новгород
  • Новый Уренгой
  • Орел
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Саратов
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Смоленск
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Сургут
  • Сыктывкар
  • Тамбов
  • Тула
  • Тверь
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Черкесск
  • Ярославль

Anno Danini – лучший посредник 1688 для выкупа и доставки товаров из Китая

Дешево купить в Китае через посредника интересующие вас товары и организовать оперативную доставку можно обратившись в компанию Anno Danini Limited.

Мы выделили некоторые преимущества сотрудничества:

  • Гарантия безопасности сделки.
  • Помощь в заказе на каждом этапе.
  • Возможность приобрести продукцию, не выходя из дома.
  • Экономия времени. Вам не нужно тратить день на поиск подходящего варианта или специально ехать в Китай, все можно сделать онлайн.
  • Своевременная доставка.
  • Гарантия сохранности груза в процессе транспортировки.
  • Проблема «Как оплачивать покупки в Китае через 1688» теряет свою актуальность, ведь мы разработали простые алгоритмы оплаты.

Транспортная компания Anno Danini Limited – самый надежный проверенный посредник 1688. Выбирая нас, можете быть уверенны, что вы получите высококачественные услуги посредника в Китае: ваш товар пройдет тщательную проверку качества перед отправкой из Китая и будет доставлен в самые короткие сроки. В случае обнаружения брака товар будет доставлен обратно поставщику.

Лучший посредник по доставке с сайта 1688 в Россию из Китая Anno Danini Limited – комфортная и безопасная работа с лучшими производителями Китая!

Все отзывы о компании с 2013 года
vk
Отзывы
Карго опт из Китая 2013-09-26 17:41:05

Отзывы о нашей работе оставляем здесь.

Natalya 2013-10-24 14:37:24

Данную компанию мне порекомендовали мои знакомые, они отправляли через них свой груз из Суньфеньхе в Новосибирск. На днях и получила свой заказа и осталась довольна. Все было как договаривались ( сроки, стоимость, комиссия) Спасибо вам большое, буду работать с вами еще.

Yulechka 2013-10-24 18:00:50

Обратилась в группу по поводу транспортировки груза.Заказ был на 35000 рублей,комиссия 10%.Груз пришел за 15 дней,в установленные сроки,все соответствовало заказу.Я осталось в восторге,работать было просто и приятно,а самое главное для меня ненавязчиво.Очень надежная и ответственная компания.Спасибо..Будем работать вместе и дальше.

Запрос на доставку грузов из Китая При заполнении формы запроса постарайтесь подробнее описать Ваш груз для транспортировки Поля, помеченные "*", обязательны для заполнения
Ваша контактрая информация
*ФИО
*Телефон
*E-mail
Дополнительные материалы
Если у вас два и более товаров на доставку, вы можете скачать шаблон для заполнения, указать в документе все необходимые товары и прикрепить заполненный файл к форме. Скачать файл-шаблон

    Отправитель
    *Точка отправления
    *Доставка в:
    *Область
    *Город
    *Приоритет доставки
    *Нужна страховка груза?
    Описание
    *Наименование товара с описанием, материал, из которого изготовлен, область применения:
    *Страна происхождения
    *Вид упаковки (места)
    Название модели
    *Вес 1 шт нетто (кг)
    *Название торговой марки
    *Итого вес нетто (кг)
    Компания - производитель
    *Итого вес груза брутто (кг)
    Адрес производителя (для сертификации)
    *Общий объем груза (м3)
    *Место забора груза (город или порт отправления)
    *Габариты упаковки (места) Д*Ш*В
    *Количество единиц
    *Единица измерения (шт, рулонов, палетт…)
    *Общая стоимость закупленного товара ($ USA)
    *Количество мест
    Код товара по ТН ВЭД России (если известен)
    Дополнительная информация: