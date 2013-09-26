Посредник по выкупу товаров с 1688 с доставкой из Китая в Россию

Если вы уже выбрали подходящую продукцию, пора приступить к процедуре оформления заказа. Чтобы заказать товар из Китая через посредника 1688 необходимо следовать такому алгоритму:

составление заявки на бланке компании (ее можно скачать на сайте или запросить у Вашего персонального менеджера, связаться с которым Вы можете через форму регистрации в шапке сайта, по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи);

пересылка бланка менеджеру для проверки наличия товара у поставщика-производителя;

перевод согласованной суммы денежных средств на выкуп товара (в стоимость заказа не входит доставка из Китая). Совершить оплату заказа рекомендуем в течении суток, чтобы избежать возможности отсутствия товаров в наличии у поставщика при длительном периоде заключения сделки;

для подтверждения оплаты заказа менеджеру отправляете скрин или фото перевода денежных средств;

после поступления денежных средств бланк выкупается. В случае отсутствия товара в наличии вы можете подобрать замену или отказаться от покупки;

заказ собирается в срок от 3 до 10 дней;

выполненный выкуп с 1688 подтверждается при отдельной просьбе клиента с помощью общего фотоотчета по заказу.

Процедура оформления заказа на китайской интернет-площадке через посредника очень простая. Китайский посредник доставки товаров из Китая в Россию Anno Danini предлагает помощь в проведении сделки с минимальными затратами сил и времени, и берет все организационные моменты на себя.

Комиссия за помощь в заказе

Рекомендованная минимальная сумма заказа 1000$ США.

В случае если сумма Вашего заказа менее 1000$ минимальная комиссия составит 100$ США за проделанную нами работу.

Посредник для закупки в Китае с интернет-магазина 1688 с доставкой в Россию берет комиссию за предоставляемые услуги, взамен предоставляя качественный сервис Процент комиссии зависит от общей стоимости размещения заказа и сложности закупаемой продукции.

от 1000 до 7000$ - 10% - 10%

от 7000 до 13000 – 7%

от 13000$ - 5%

Процедура оплаты товара и посреднических услуг покупки на 1688 через посредника реализуется в два этапа:

оплата покупок (вы оплачиваете товар, комиссию и стоимость транспортировки по территории Китая);

оплачиваете доставку в страну проживания.

Не забывайте, что оплата заказа осуществляется на предварительной основе. Это условие необходимо для эффективного сотрудничества с клиентами и поставщиками.

Условия и гарантии выполненных работ

Мы выполним проверку соответствия товара: cюда входят – количественная проверка товара, проверка размера, заявленного цвета, наличие видимых внешних дефектов или брака, выполним дополнительные требования заказчика на основании заполненного бланка. Стоит заметить, что не принимаются во внимание: корректность выкройки, правильность написание брендов, ровные-не ровные швы, качество кожи, так же не проверяем технику на работоспособность, поштучный пересчет мелкой (дешевой) продукции если количество превышает 1000 штук. При возврате товара или в случае если товара не оказалось в наличии по согласованию сторон деньги возвращаются за товар, посредническую комиссию в этом случае компания оставляет за собой. (или можно заказать другой товар). Комиссия за перевод оплачивается за счет клиента. Если вы уже являетесь нашим клиентом, посредник в Китае для покупки товара на 1688 Anno Danini Limited предоставляет для вас бесплатную консолидацию груза.

Доставка с 1688 из Китая в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь

Посредники в Китае для заказа и доставки товара в Россию на 1688.com предоставляют выгодные условия сотрудничества. При этом вы получаете существенную экономию времени и средств. Посредником самостоятельно осуществляется выкуп и доставка с сайта 1688 в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан в конечный пункт назначения. При этом транспортная компания подберет оптимальный способ доставки и проложит короткий маршрут для экономии средств на транспортировку.

Компания Anno Danini Limited – лучший и дешевый посредник товаров из Китая из магазина 1688. Это касается и других китайских интернет-площадок. Мы поставляем заказы несколькими видами транспорта:

Также доступна карго перевозка и доставка товара в составе сборных грузов. Выбор конкретного способа зависит от объема опта, типа товара, установленных клиентом сроков и определяется индивидуально.

При работе с 1688.com русский посредник отправляет заказ в такие города РФ: Архангельск

Астрахань

Белгород

Брянск

Великий Новгород

Владикавказ

Воронеж

Екатеринбург

Ижевск

Йошкар-Ола

Казань

Калуга

Киров

Кострома

Краснодар

Курган

Курск

Липецк

Москва

Нижневартовск

Нижний Новгород

Новый Уренгой

Орел

Пенза

Пермь

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Севастополь

Симферополь

Смоленск

Сочи

Ставрополь

Сургут

Сыктывкар

Тамбов

Тула

Тверь

Ульяновск

Уфа

Чебоксары

Челябинск

Черкесск

Ярославль

Anno Danini – лучший посредник 1688 для выкупа и доставки товаров из Китая

Дешево купить в Китае через посредника интересующие вас товары и организовать оперативную доставку можно обратившись в компанию Anno Danini Limited.

Мы выделили некоторые преимущества сотрудничества:

Гарантия безопасности сделки.

Помощь в заказе на каждом этапе.

Возможность приобрести продукцию, не выходя из дома.

Экономия времени. Вам не нужно тратить день на поиск подходящего варианта или специально ехать в Китай, все можно сделать онлайн.

Своевременная доставка.

Гарантия сохранности груза в процессе транспортировки.

Проблема «Как оплачивать покупки в Китае через 1688» теряет свою актуальность, ведь мы разработали простые алгоритмы оплаты.

Транспортная компания Anno Danini Limited – самый надежный проверенный посредник 1688. Выбирая нас, можете быть уверенны, что вы получите высококачественные услуги посредника в Китае: ваш товар пройдет тщательную проверку качества перед отправкой из Китая и будет доставлен в самые короткие сроки. В случае обнаружения брака товар будет доставлен обратно поставщику.

Лучший посредник по доставке с сайта 1688 в Россию из Китая Anno Danini Limited – комфортная и безопасная работа с лучшими производителями Китая!