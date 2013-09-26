Посредник по выкупу товаров с 1688 с доставкой из Китая в Россию
1688.com – китайский интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент всевозможных товаров по крайне привлекательным ценам. Особенностью данной площадки является ориентация исключительно на внутренний рынок Китая.
Единственным недостатком этой онлайн-площадки можно назвать отображение контента на китайском языке, а также необходимость переписки с продавцами на китайском. Автоматические программы-переводчики помогают преодолеть языковой барьер, однако при этом может возникнуть определенное недопонимание, которое может привести к доставке не того товара, не в том количестве или не того размера, цвета и т.д. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше обратиться в компанию, которой предоставляется выкуп и доставка товаров из Китая.
Самостоятельный выкуп товаров оптом с 1688 и других интернет-площадок – сложная процедура. Главные препятствия: языковой барьер и непонимание организации оптовой доставки. Эти проблемы и сложности покупки для граждан легко решить, воспользовавшись посредническими услугами нашей компании. Посредник 1688 Anno Danini поможет правильно оформить заказ, уточнить у продавца интересующие вас детали, согласовать все необходимые моменты.
Компания Anno Danini Limited – это самый надежный посредник между китайскими интернет-площадками и Россией, Украиной, Казахстаном и Белоруссией. Наша команда специалистов поможет заказать товары с 1688, выступая как посредник доставки товаров из Китая в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину и другие страны СНГ.
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Аделия - Закупка товара Был в сети 7ч. 29м. назад
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- 1 Вы получаете личного менеджера, который будет курировать ваши заказы
- 2 Групповой чат с менеджером и администратором сайта (на случай разногласий).
- 3 Доступ к своим заказам, где вы сможете пересмотреть информацию о заказах, скачать инвойс и товаро-транспортную накладную, вернуться к оплате заказа.
- 4 Возможность отслеживания груза.
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Как купить в Китае через посредника?
Если вы уже выбрали подходящую продукцию, пора приступить к процедуре оформления заказа. Чтобы заказать товар из Китая через посредника 1688 необходимо следовать такому алгоритму:
составление заявки на бланке компании (ее можно скачать на сайте или запросить у Вашего персонального менеджера, связаться с которым Вы можете через форму регистрации в шапке сайта, по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи);
пересылка бланка менеджеру для проверки наличия товара у поставщика-производителя;
перевод согласованной суммы денежных средств на выкуп товара (в стоимость заказа не входит доставка из Китая). Совершить оплату заказа рекомендуем в течении суток, чтобы избежать возможности отсутствия товаров в наличии у поставщика при длительном периоде заключения сделки;
для подтверждения оплаты заказа менеджеру отправляете скрин или фото перевода денежных средств;
после поступления денежных средств бланк выкупается. В случае отсутствия товара в наличии вы можете подобрать замену или отказаться от покупки;
заказ собирается в срок от 3 до 10 дней;
выполненный выкуп с 1688 подтверждается при отдельной просьбе клиента с помощью общего фотоотчета по заказу.
Процедура оформления заказа на китайской интернет-площадке через посредника очень простая. Китайский посредник доставки товаров из Китая в Россию Anno Danini предлагает помощь в проведении сделки с минимальными затратами сил и времени, и берет все организационные моменты на себя.
Комиссия за помощь в заказе
Рекомендованная минимальная сумма заказа 1000$ США.
В случае если сумма Вашего заказа менее 1000$ минимальная комиссия составит 100$ США за проделанную нами работу.
Посредник для закупки в Китае с интернет-магазина 1688 с доставкой в Россию берет комиссию за предоставляемые услуги, взамен предоставляя качественный сервис Процент комиссии зависит от общей стоимости размещения заказа и сложности закупаемой продукции.
- от 1000 до 7000$ - 10% - 10%
- от 7000 до 13000 – 7%
- от 13000$ - 5%
Процедура оплаты товара и посреднических услуг покупки на 1688 через посредника реализуется в два этапа:
- оплата покупок (вы оплачиваете товар, комиссию и стоимость транспортировки по территории Китая);
- оплачиваете доставку в страну проживания.
Не забывайте, что оплата заказа осуществляется на предварительной основе. Это условие необходимо для эффективного сотрудничества с клиентами и поставщиками.
Условия и гарантии выполненных работ
Мы выполним проверку соответствия товара: cюда входят – количественная проверка товара, проверка размера, заявленного цвета, наличие видимых внешних дефектов или брака, выполним дополнительные требования заказчика на основании заполненного бланка.
Стоит заметить, что не принимаются во внимание: корректность выкройки, правильность написание брендов, ровные-не ровные швы, качество кожи, так же не проверяем технику на работоспособность, поштучный пересчет мелкой (дешевой) продукции если количество превышает 1000 штук.
При возврате товара или в случае если товара не оказалось в наличии по согласованию сторон деньги возвращаются за товар, посредническую комиссию в этом случае компания оставляет за собой. (или можно заказать другой товар).
Комиссия за перевод оплачивается за счет клиента.
Если вы уже являетесь нашим клиентом, посредник в Китае для покупки товара на 1688 Anno Danini Limited предоставляет для вас бесплатную консолидацию груза.
Доставка с 1688 из Китая в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь
Посредники в Китае для заказа и доставки товара в Россию на 1688.com предоставляют выгодные условия сотрудничества. При этом вы получаете существенную экономию времени и средств. Посредником самостоятельно осуществляется выкуп и доставка с сайта 1688 в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан в конечный пункт назначения. При этом транспортная компания подберет оптимальный способ доставки и проложит короткий маршрут для экономии средств на транспортировку.
Компания Anno Danini Limited – лучший и дешевый посредник товаров из Китая из магазина 1688. Это касается и других китайских интернет-площадок. Мы поставляем заказы несколькими видами транспорта:
Также доступна карго перевозка и доставка товара в составе сборных грузов. Выбор конкретного способа зависит от объема опта, типа товара, установленных клиентом сроков и определяется индивидуально.
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Anno Danini – лучший посредник 1688 для выкупа и доставки товаров из Китая
Дешево купить в Китае через посредника интересующие вас товары и организовать оперативную доставку можно обратившись в компанию Anno Danini Limited.
Мы выделили некоторые преимущества сотрудничества:
- Гарантия безопасности сделки.
- Помощь в заказе на каждом этапе.
- Возможность приобрести продукцию, не выходя из дома.
- Экономия времени. Вам не нужно тратить день на поиск подходящего варианта или специально ехать в Китай, все можно сделать онлайн.
- Своевременная доставка.
- Гарантия сохранности груза в процессе транспортировки.
- Проблема «Как оплачивать покупки в Китае через 1688» теряет свою актуальность, ведь мы разработали простые алгоритмы оплаты.
Транспортная компания Anno Danini Limited – самый надежный проверенный посредник 1688. Выбирая нас, можете быть уверенны, что вы получите высококачественные услуги посредника в Китае: ваш товар пройдет тщательную проверку качества перед отправкой из Китая и будет доставлен в самые короткие сроки. В случае обнаружения брака товар будет доставлен обратно поставщику.
Лучший посредник по доставке с сайта 1688 в Россию из Китая Anno Danini Limited – комфортная и безопасная работа с лучшими производителями Китая!
Отзывы о нашей работе оставляем здесь.
Данную компанию мне порекомендовали мои знакомые, они отправляли через них свой груз из Суньфеньхе в Новосибирск. На днях и получила свой заказа и осталась довольна. Все было как договаривались ( сроки, стоимость, комиссия) Спасибо вам большое, буду работать с вами еще.
Обратилась в группу по поводу транспортировки груза.Заказ был на 35000 рублей,комиссия 10%.Груз пришел за 15 дней,в установленные сроки,все соответствовало заказу.Я осталось в восторге,работать было просто и приятно,а самое главное для меня ненавязчиво.Очень надежная и ответственная компания.Спасибо..Будем работать вместе и дальше.